Песков опроверг сообщения о спецразрешении на выезд жены Асада из России

Информация о том, что супруга экс-президента Сирии Башара Асада Асма якобы попросила специальное разрешение для выезда из России, является недостоверной. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также рассказал изданию, что президент Владимир Путин провел переговоры с премьером Словакии Робертом Фицо. Главными темами их разговора стали двусторонние отношения, вопросы энергетики, украинский конфликт и ход спецоперации. По словам Пескова, беседа Путина и Фицо была обстоятельной.

По данным Financial Times, жена Асада приехала в Россию еще до государственного переворота в Сирии. Ей диагностировали острый миелоидный лейкоз, и за несколько недель до свержения власти она начала проходить лечение от рецидива рака в московской клинике. Вместе с ней в Россию прибыли ее родители и дочь Зейн.