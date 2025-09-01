Песков объяснил появление китайских номеров на машине Путина

Китайские номера появились на машине «Аурус» президента России Владимира Путина из-за правил страны. Об этом kp.ru рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, почему российский лидер передвигался по Тяньцзиню на авто с китайскими номерами.

«В Китае — всегда только с китайскими номерами, это обычная практика», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что Путин в КНР работает по китайскому времени.

Ранее журналист Павел Зарубин сообщил, что президент России и премьер-министр Индии Нарендра Моди вместе отправились на переговоры на «Аурусе». Глава индийского правительства подтвердил это в соцсети Х.