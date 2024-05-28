Песков объяснил долгий визит Путина в Узбекистан обилием тем для обсуждения

Визит президента России Владимира Путина в Узбекистан получился таким длительным, потому что у лидеров двух стран есть очень много тем для обсуждения. Об этом этом Life рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Визит Владимира Путина в Узбекистан длится уже третий день. Обычно российский лидер нечасто так долго задерживается в других странах, но у сторон накопилось много тем, которые необходимо обсудить.

«А связано [продление пребывания в Узбекистане] с объемом двусторонних отношений, очень теплыми личными отношениями глав двух государств и обилием тем, которые им нужно обсуждать вдвоем», — отметил Песков.

Он добавил, что в планах президента России — вернуться в Москву сегодня вечером.