Песков назвал Литву враждебной России страной

Литва — недружественная и враждебная по отношению к России страна. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

Таким образом он прокомментировал высказывание президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Калининград является исторически литовским городом.

Литва является <… > враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания», — подчеркнул Песков.

Он объяснил, что слова Науседы продемонстрировали территориальные притязания Литвы. Также высказывание оправдывает принимаемые меры по обеспечению безопасности России, добавил пресс-секретарь российского президента.

«Это оправдывает наши глубокие опасения и оправдывает все нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности нашего государства», — рассказал Песков.

Ранее литовский лидер осудил переименование музея Кристионаса Донелайтиса в «Литературный музей». Он также призвал сохранить в Калининградской области последние следы литовской культуры.