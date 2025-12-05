Первый вице-премьер Мантуров рассказал, что Индия проявила интерес к модернизации Су-30

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров сообщил сайту телеканала «Звезда» , что Индия проявляет интерес к поставкам комплектующих для модернизации самолетов Су-30.

«В частности, сейчас эксплуатируются в индийских ВВС самолеты Су-30, которые требуют уже очередного этапа модернизации. Мы действительно ведем диалог в этой части», — подчеркнул Мантуров.

Политик отметил, что Москва заинтересована в получении комплектующих из Индии, так как у страны развито высокотехнологичное производство и есть множество квалифицированных специалистов.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев отметил, что Россию интересуют индийские разработки в области электроники и компонентной базы.