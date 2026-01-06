«Персонал на месте, все работает, а туристов нет». Россиянку поразили курорты Венесуэлы

Совершенно безлюдные пляжи и пустые отели в Венесуэле шокировали жительницу Санкт-Петербурга Александру, которая отдыхала там с тремя детьми. Об этом туристка рассказала в комментарии MK.RU .

«Меня поразили совершенно безлюдные пляжи и пустые отели. В нашей гостинице жили мы и еще одна семья, которая прилетела с нами. В другом отеле на тысячу номеров, по словам соотечественников, было всего 12 человек», — поделилась россиянка.

Она уточнила, что отдыхала на острове Маргарита незадолго до начала американской операции. В Рождество и Новый год местные выставляли лежаки и зонтики от солнца.

«Картина странная: персонал на месте, все работает, а туристов нет», — добавила Александра.

По ее словам, многие авиаперевозчики отменили рейсы в Венесуэлу. Иностранцы давно перестали посещать страну из-за воровства.

Вице-президент Делси Родригес приняла на себя руководство Венесуэлой после захвата Николаса Мадуро.