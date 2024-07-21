Перезапуск рекламы кроссовок аdidas завершился скандалом

Грандиозным скандалом завершилась реклама ретро-кроссовок бренда adidas с участием топ-модели палестинского происхождения Беллы Хадид. Спортивный бренд извинился за ее создание после критики из Израиля, сообщило USA Today .

Adidas выпустил кроссовки в честь Олимпиады 1972 года в Мюнхене. В тот год на Играх произошел теракт на фоне израильско-палестинского конфликта. В тот день палестинская группировка «Черный октябрь» убила 11 спортсменов из сборной Израиля.

Сначала еврейские активисты возмутились тем, что лицом рекламной кампании спортивного бренда стала Хадид, которая занимает пропалестинскую позицию, а потом свое недовольство выразили официальные представители Израиля.

В аdidas извинились, отметив, что осознали «связи с трагическими историческими событиями» и пересмотрят свои рекламные проекты. В соцсетях были удалены все посты с изображением Хадид.

Пропалестинские пользователи негативно отреагировали на извинения бренда. Сама топ-модель и ее представители пока никак не прокомментировали возникшую ситуацию.

Несколько лет назад американское издание New York Times обвинило сестер Хадид и Дуа Липу в антисемитизме из-за их поддержки в израильско- палестинском конфликте именно Палестины.