«Перерос в хаос». На Западе раскрыли итоги визита Джоли на Украину

Telegraph: из-за задержания водителя Джоли ее визит чуть не перерос в хаос

Визит актрисы Анжелины Джоли на Украину чуть не обернулся хаосом из-за задержания сотрудниками ТЦК ее водителя. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

«Необъявленный визит едва не перерос в хаос после того, как один из ее сопровождающих привлек внимание военных вербовщиков на КПП в Николаеве», — отметили в материале.

Журналисты предположили, что актриса разозлила руководство Украины тем, что приехала в страну не предупредив об этом заранее.

О задержании сопровождавшего Джоли сообщалось среду, 5 ноября. Машину с голливудской звездой остановили на блокпосте города Пивденоукраинска в Николаевской области. Когда мужчину забрали для проверки документов, актриса потребовала его отпустить.

Попавший в руки сотрудников ТЦК мужчина был не охранником Джоли, а всего лишь водителем. Он работает тренером по боевому самбо в Кропивницком и в тыловых центрах обеспечения.