Перенджиев объяснил желание жителей Аляски учить русский язык усталостью от западной пропаганды

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с «Инфо24» рассказал, почему, на его взгляд, жители американского острова Малый Диомид изучают русский язык.

Собеседник издания считает, что американцы «устали от западной пропаганды и событий в США».

«Вполне возможно, что жители острова Малый Диомид на самом деле не боятся российской угрозы, а просто-напросто настолько устали от событий в США, что хотят присоединения к России», — сказал он.

Ранее The Economist написала, что жителей острова Малый Диомид в американском штате Аляска якобы охватила паранойя из-за возможного «захвата территории». Местное население активно изучает русский язык на случай, если Россия решит «взять под свой контроль» остров.