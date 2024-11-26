«Передал записочку». Макрона заподозрили в тайной связи с Кремлем

Политолог Карасев: Макрон мог передать Лаврову записку во время рукопожатия

Украинский политолог Вадим Карасев заподозрил президента Франции Эммануэля Макрона в передаче записки в Москву. По его мнению, это могло произойти при рукопожатии президента и главы МИД России Сергея Лаврова на саммите G20 в Рио-де-Жанейро. Это предположение политолог сделал во время интервью YouTube-каналу Politeka

«Лавров был, к которому там подбежал Макрон — поздоровался, наверное, передал записочку в Кремль», — сказал Карасев.

Кроме этого, политолог отметил активное участие российских делегаций в международных мероприятиях и поддержку, которую РФ получает от других стран. По его словам, такое положение вещей говорит о том, что о дипломатической изоляции России речи не идет.

Ранее официальный представитель французского МИД Кристоф Лемуан прокомментировал рукопожатие Макрона и Лаврова. Он согласился, что это событие стало темой многочисленных комментариев, однако регулярного диалога, по его словам, между политиками нет.