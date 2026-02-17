Переброска российских Су-57 на границу с Китаем сломала голову американским экспертам
TNI: Россия перебросила Су-57 на границу с Китаем из-за Украины
В США заинтересовались переброской российских Су-57 на границу с Китаем. В частности, теории о том, зачем это потребовалось, выдвинул обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу.
«По всей видимости, Россия перебросила большую часть истребителей Су-57 на отдаленную авиабазу на Дальнем Востоке, максимально удаленную географически от продолжающихся боевых действий на Украине», — заявил он в статье о появившихся в Сети снимках с Су-57 на дальневосточной базе.
По мнению Сучиу, истребители могли направить сюда для модернизации или проведения испытаний.
Другое возможное объяснение заключается в том, что Россия стремится защитить свои ценные Су-57 от Украины.
Питер Сучиу
Ранее на тему Су-57 пятого поколения высказывался обозреватель журнала 19FortyFive Крис Осборн.
По его мнению, самолеты представляют угрозу для стран Запада в силу своих хороших летных характеристик и малозаметности.