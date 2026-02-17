Переброска российских Су-57 на границу с Китаем сломала голову американским экспертам

TNI: Россия перебросила Су-57 на границу с Китаем из-за Украины

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

В США заинтересовались переброской российских Су-57 на границу с Китаем. В частности, теории о том, зачем это потребовалось, выдвинул обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

«По всей видимости, Россия перебросила большую часть истребителей Су-57 на отдаленную авиабазу на Дальнем Востоке, максимально удаленную географически от продолжающихся боевых действий на Украине», — заявил он в статье о появившихся в Сети снимках с Су-57 на дальневосточной базе.

По мнению Сучиу, истребители могли направить сюда для модернизации или проведения испытаний.

Другое возможное объяснение заключается в том, что Россия стремится защитить свои ценные Су-57 от Украины.

Питер Сучиу

Ранее на тему Су-57 пятого поколения высказывался обозреватель журнала 19FortyFive Крис Осборн.

По его мнению, самолеты представляют угрозу для стран Запада в силу своих хороших летных характеристик и малозаметности.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте