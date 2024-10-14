Пентагон в тупике. Таинственные дроны неделями летали над военными базами

Группа неопознанных беспилотников больше двух недель кружила над военными объектами США в Вирджинии и привела Пентагон в замешательство. Минобороны не удалось установить принадлежность загадочных летательных аппаратов, сообщила газета The Wall Street Journal .

Военные засекли группы беспилотников над авиабазой Лэнгли и военно-морской базой Норфолк. Они роились над стратегически важными объектами в течение 17 дней. В Вирджинии находятся также штаб-квартира ЦРУ и база элитного отряда «морских котиков» Team Six, поэтому доклады о дронах взволновали руководство.

Американские чиновники не смогли выяснить, кому принадлежали эти БПЛА. Собеседники WSJ сразу отвергли версию о том, что их запустили случайные люди, потому что эти дроны не использовали типичный для коммерческих аппаратов диапазон частот. Специалисты предположили, что беспилотники могли поднять в воздух люди, связанные с Россией или Китаем, чтобы проверить реакцию США.

Дроны-разведчики также появились над военными полигонами в Германии. Специалистам не удалось их посадить или вычислить оператора.