Пентагон признал проведение кампании по дискредитации китайской вакцины от COVID-19

Reuters: США признались в дискредитации китайской вакцины от COVID-19

Министерство обороны США признало, что во время пандемии COVID-19 намеренно распространяло на Филиппинах информацию, подрывающую доверие к китайской вакцине Sinovac. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на секретный правительственный документ.

Впервые о дискредитации китайской вакцины заявил пресс-секретарь бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте. Журналисты Reuters из письма Пентагона, адресованного МИД и Минобороны Филиппин, узнали, что американское ведомство «распространяло сообщения для филиппинской аудитории, ставящие под сомнение безопасность и эффективность Sinovac». Осведомленный источник агентства подтвердил подлинность этого письма.

Согласно документу, Пентагон также признал, что «допустил некоторые ошибки в сообщениях, связанных с COVID-19».

Ранее газета The Wall Street Journal выяснила, что власти КНР выявили COVID-19 за две недели до передачи информации ВОЗ.