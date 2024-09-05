Пентагон приступил к расследованию «странной смерти» офицера США в Польше

РГ: дело о странной смерти офицера США в Польше начали расследовать в Пентагоне

В Пентагоне началось расследование смерти американского офицера, который погиб во время службы в Польше. Об этом сообщила «Российская газета» .

По данным издания, 45-летний подполковник Джошуа Камара находился в лагере Костюшко, где расположен передовой штаб V корпуса армии Соединенных Штатов в городе Познани.

Он скончался 3 сентября. Представитель военного командования сообщил, что офицер по связям с общественностью Камара проходил службу в V корпусе с начала лета 2024 года.

Представители Пентагона заявили, что о причинах смерти военного пока ничего неизвестно.

Камару нашли мертвым в собственной квартире, после того как военная полиция штурмовала жилой дом рядом с лагерем Костюшко.