Пентагон приступил к расследованию «странной смерти» офицера США в Польше
РГ: дело о странной смерти офицера США в Польше начали расследовать в Пентагоне
В Пентагоне началось расследование смерти американского офицера, который погиб во время службы в Польше. Об этом сообщила «Российская газета».
По данным издания, 45-летний подполковник Джошуа Камара находился в лагере Костюшко, где расположен передовой штаб V корпуса армии Соединенных Штатов в городе Познани.
Он скончался 3 сентября. Представитель военного командования сообщил, что офицер по связям с общественностью Камара проходил службу в V корпусе с начала лета 2024 года.
Представители Пентагона заявили, что о причинах смерти военного пока ничего неизвестно.
Камару нашли мертвым в собственной квартире, после того как военная полиция штурмовала жилой дом рядом с лагерем Костюшко.