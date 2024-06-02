Пентагон потратит 600 долларов на закупку книг о военной стратегии России

Пентагон объявил тендер на покупку книг о военной стратегии России, произведения написали западные авторы. Об этом заявили на сайте государственных закупок США, передало РИА «Новости» .

В публикации отметили, что закупку совершают для ВВС США в целях обучения. Среди литературы оказались книги «Большая стратегия России в эпоху соперничества сверхдержав» Эндрю Моргана и «Стратегия: основа российской военной стратегии» лектора королевского колледжа Лондона Офера Фридмана.

Стоимость контракта для книжного издания составила 600 долларов (около 54 тысяч рублей). Исполнить его должны к середине июня.

Ранее в американском издании Military Watch Magazine заявили, что российские истребители МиГ-31 могут отразить угрозу любого уровня в боях над Баренцевым морем. По словам журналистов, этот аппарат является очень эффективным, он много раз показывал свой потенциал в зоне СВО.