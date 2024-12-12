Пентагон не смог обосновать присутствие американских военных в Сирии

Пентагон отказался назвать юридические основания для пребывания США в Сирии

snapshot-photography/B.Shamlo vi
Фото: snapshot-photography/B.Shamlo vi/Global Look Press

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх не смогла ответить на вопрос о юридических основаниях пребывания американского военного контингента на территории Сирии. Запись брифинга опубликовал сайт оборонного ведомства.

«У нас есть силы и договоренности там уже несколько лет», — рассказала Сингх.

Она объяснила, что США продолжают вместе с «Сирийскими демократическими силами» уничтожать группировку ИГИЛ*. Таким образом она ответила на вопрос о том, на каких юридических основаниях американские военные находятся в Сирии. Когда журналист повторил вопрос, Сингх попросила уточнить формулировку.

Ранее телеканал NBC News сообщил о планах США исключить группировку «Хайат Тахрир аш-Шам»** из списка террористов. Организацию могут вычеркнуть из перечня ради налаживания контактов с новыми властями Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.

** запрещенная в России террористическая организация.

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