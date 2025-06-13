Пентагон назвал фейком новость о приостановке киберопераций против России

Соединенные Штаты не приостанавливали наступательные кибероперации против России. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях комитета по делам вооруженных сил. Трансляцию его выступления провел YouTube-канал газеты Associated Press.

Он назвал недостоверными появившиеся в прессе публикации о приостановке киберопераций.

«Мы ничего не прекращали», — подчеркнул министр.

В мае газета Politico сообщила о том, что Хегсет весной приказывал на сутки приостановить кибератаки на Россию. По информации издания, об этом рассказал глава подкомитета по кибербезопасности Комитета по вооруженным силам палаты представителей Дон Бэкон.

Ранее Хегсет назвал Россию и Китай основными угрозами в киберпространстве. По его словам, киберсфера давно стала «полем битвы».