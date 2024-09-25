Пентагон настаивал на поставках фосфорных снарядов Украине
NBC News: Пентагон предлагал начать поставки фосфорных боеприпасов Украине
Министерство обороны США неоднократно выступало за поставки Украине фосфорных зажигательных боеприпасов. Об этом сообщил телеканал NBC News.
«Высокопоставленные официальные лица в Пентагоне рекомендовали США поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Украине для использования на поле боя», — отметили в сообщении.
По данным телеканала, администрация Белого дома уже «несколько раз отклоняла» эту инициативу. В Пентагоне настаивали на том, чтобы включить снаряды, начиненные белым фосфором, в последние пакеты военной помощи Украине.
По словам источников NBC News, если предложение все-таки одобрят, то об этом не станут сообщать официально.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что использование подобного вооружения свидетельствует о готовности властей Украины уничтожить всех мирных жителей страны. Он подчеркнул, что у России есть сотни тысяч подобных боеприпасов, но она их не применяла.