Министерство обороны США неоднократно выступало за поставки Украине фосфорных зажигательных боеприпасов. Об этом сообщил телеканал NBC News .

«Высокопоставленные официальные лица в Пентагоне рекомендовали США поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Украине для использования на поле боя», — отметили в сообщении.

По данным телеканала, администрация Белого дома уже «несколько раз отклоняла» эту инициативу. В Пентагоне настаивали на том, чтобы включить снаряды, начиненные белым фосфором, в последние пакеты военной помощи Украине.

По словам источников NBC News, если предложение все-таки одобрят, то об этом не станут сообщать официально.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что использование подобного вооружения свидетельствует о готовности властей Украины уничтожить всех мирных жителей страны. Он подчеркнул, что у России есть сотни тысяч подобных боеприпасов, но она их не применяла.