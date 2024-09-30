Пенсионерку пытались выселить из квартиры за кормление птиц

Bild: жительница Германии чуть не осталась без квартиры из-за кормления птиц

В Германии 86-летнюю женщину засудили и чуть не выселили за то, что она любила кормить птиц. Об этом сообщило издание Bild.

Барбара Фройденберг заехала в свою квартиру в Дрездене в 1966 году. Много лет она жила вместе с кошкой Луной. Потом женщина начала прикармливать птиц, чтобы избавиться от одиночества.

«Быть одной не очень приятно. Поэтому я подкармливала птиц. Они приносили мне много радости», — рассказала Барбара.

Вот только жилищная ассоциация решила избавиться от женщины и обратилась в окружной суд Дрездена с требованием о принудительном выселении. Однако судья оставил ее в квартире.

Пенсионерка призналась, что почувствовала облегчение, но ей пришлось потратить много сбережений на адвокатов, чтобы защитить свое жилье.

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