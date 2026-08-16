Пенсионерка основала деревню только для одиноких женщин

Жительница США Робин Йериан основала в деревне рядом с Далласом закрытое женское сообщество, сдавая дома только женщинам. Об этом сообщила газета The Sun .

Свой проект она назвала «Птичье гнездо». Сейчас в комплексе проживают 12 женщин в возрасте от 52 лет, большинство из которых — вдовы или разведены. Йериан вложила в инфраструктуру около 150 тысяч долларов.

«Наше ключевое удобство — сообщество. Мы все вместе выбираем участниц, поэтому здесь живут только хорошие люди. Это самое безопасное место для женщин», — объяснила пенсионерка.

Аренда жилья в женском сообществе обходится в 450 долларов в месяц. Свободных мест почти нет, на каждый дом поступает до 500 заявок. При этом кандидаток отбирают очень строго: претендентка должна лично познакомиться со всеми жительницами и владелицей.

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