Патрушев заявил, что Украина не будет входить в число приоритетов Трампа

Украина вряд ли будет входить в число приоритетов будущей политики Дональда Трампа. Такое мнение в разговоре с kp.ru высказал российский государственный деятель, помощник президента России Николай Патрушев.
Политик считает, что новый американский президент сосредоточит свое внимание на других странах, уделяя особое внимание отношениям с Китаем.
«Поэтому Украина не будет входить в число приоритетов Трампа. Его больше волнует Китай», — сказал Патрушев.
Политик добавил, что для России КНР остается ключевым партнером с особыми привилегиями в стратегическом сотрудничестве.
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