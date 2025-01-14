Патрушев заявил, что Украина не будет входить в число приоритетов Трампа

Украина вряд ли будет входить в число приоритетов будущей политики Дональда Трампа. Такое мнение в разговоре с kp.ru высказал российский государственный деятель, помощник президента России Николай Патрушев.

Политик считает, что новый американский президент сосредоточит свое внимание на других странах, уделяя особое внимание отношениям с Китаем.

«Поэтому Украина не будет входить в число приоритетов Трампа. Его больше волнует Китай», — сказал Патрушев.

Политик добавил, что для России КНР остается ключевым партнером с особыми привилегиями в стратегическом сотрудничестве.