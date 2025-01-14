Патрушев заявил, что позицию Трампа разделяет не вся элита в США
Позицию нового главы Белого дома Дональда Трампа разделяют далеко не все элиты США. Такое мнение в беседе с kp.ru высказал помощник президента России Николай Патрушев.
Собеседник считает, что глубинное государство в Штатах очень сильное.
«Конечно, время покажет, сможет ли Трамп реализовать свои намерения в полной мере. Как продемонстрировал его первый срок, пресловутое глубинное государство в США очень сильно», — сказал Патрушев.
Трампу следует быть готовым к самым немыслимым сценариям, добавил он, упомянув покушение во время предвыборной компании.