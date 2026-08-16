В Белграде патриоты провели автопробег в поддержку России

В Белграде завершился патриотический автопробег у российского посольства в Сербии. Акция была организована представителями патриотических организаций страны, этом сообщило РИА «Новости» .

В автопробеге участвовали 37 автомобилей и шесть мотоциклов. Акция прошла мирно и без вмешательства полиции.

Автопробег прошел под девизом «братzабрата». Колонна машин с флагами России и Сербии и портретом президента РФ Владимира Путина проехала по центральным улицам Белграда. Так сербские патриоты протестовали против недавнего визита украинского лидера Владимира Зеленского в республику.

Акция завершилась в 20:30 по московскому времени у здания российской дипмиссии. Участники автопробега вышли на улицу с флагами и зажженными фаерами. Они скандировали лозунг «Русские и сербы — братья навек».

Организатор акции Марко Радулович заявил, что сербам не нужны ни Евросоюз, ни «эта неприятность — приезд Зеленского».

«Поэтому мы выражаем поддержку братскому российскому народу. Да здравствует Сербия, да здравствует Россия!» — сказал он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич предупредил Европу, что она стоит на пороге большой войны из-за украинского конфликта.