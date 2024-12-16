Пассажирский самолет экстренно сел на Бермудах из-за свиней в грузовом отсеке

Вылетевшие из Амстердама в Мексику пилоты пассажирского самолета авиакомпании KLM запросили экстренную посадку на Бермудских островах из-за проникшего в кабину запаха из грузового отсека, где находились 100 свиней. Об этом сообщило издание Paliparan .

Капитан самолета в ходе общения с диспетчером нью-йоркского управления воздушного движения, которое контролирует пространство над островами, признался, что посадка связана не с чрезвычайной ситуацией или необходимой помощью, а исключительно с проветриванием самолета от неприятного запаха, который его отвлекает.

Пилот пояснил, что воздух в кабине настолько пропитался вонью, что он не может спокойно довести борт до Мексики. Уточнив у капитана, сколько именно свиней тот везет в грузовом отсеке, диспетчер передал информацию в аэропорт Бермудских островов.

Управляющая воздушной гаванью компания Skyport сообщила журналистам, что животных выгрузили и перегнали в безопасное место, где они находятся под присмотром ветеринаров. Представитель компании подчеркнул, что в аэропорту Бермудских островов заботятся обо всех пассажирах, независимо от того, передвигаются они на двух ногах или на четырех лапах.

В начале ноября вылетевший из Сиднея в Брисбен Boeing 737 авиакомпании Qantas вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности двигателя. Во время посадки искры из моторного отсека подожгли траву, растущую около взлетной полосы. При этом представители авиационных служб Австралии призвали не связывать оба случая, заявив, что пожар и экстренная посадка самолета стали просто совпадением.