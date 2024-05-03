Пассажирский самолет Centrum Air резко сменил курс из-за пыльной бури | 360°

Мир 03 мая 2024, 18:07 Пассажирский самолет Centrum Air резко сменил курс из-за пыльной бури Самолет авиакомпании Centrum Air поменял курс из-за пыльной бури Pxhere

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Самолет авиакомпании Centrum Air резко сменил курс из-за сильной пыльной бури. Как сообщил Telegram-канал «Новости Ташкентского неба», авиасудно увели на международный самолет в Самарканде.

Самолет летел из Джедды​ в Термез. Из-за мощного ветра и пыльной бури в пункте назначения пилоты решили увести судно на запасной аэродром.

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«Экипаж принял решение об уходе на запасной аэропорт по маршруту следования по причине неблагоприятных погодных условий», — написали авторы публикации.

Ранее несколько летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы из-за дождя и ветра с порывами до 16 метров в секунду. Решения принимали командиры воздушных судов, исходя из безопасности полета.