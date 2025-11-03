Пассажирский поезд сошел с рельсов на севере Англии из-за оползня

Sky News: причиной схода с рельсов поезда в Англии стал оползень

Поезд сошел с рельсов в графстве Камбрия на северо-западе Англии из-за оползня. Об этом сообщил представитель Network Rail Сэм Макдугалл в эфире Sky News.

«По предварительным данным, поезд столкнулся с оползнем немного севернее того места, где он сейчас находится», — отметил он.

Благодаря конструкции скоростного поезда с рельсов сошел лишь головной вагон. Большая часть состава устояла.

Всего в поезде, направлявшемся из Глазго в Лондон, находились 87 человек. После схода поезда четыре пассажира получили незначительные травмы.

Железнодорожное движение около города Престон приостановили. Местное население предупредили, что устранение последствий происшествия может занять несколько дней.

Вечером 1 ноября 32-летний мужчина с ножом напал на пассажиров поезда в Англии. Пострадали 11 человек. Злоумышленнику предъявили 12 обвинений.