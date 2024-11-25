Пассажирка SSJ-100 заявила, что на борту началась паника, было нечем дышать

Находившиеся на борту загоревшегося в аэропорту Антальи самолета SSJ-100 испытали стресс во время эвакуации. По словам одной из пассажирок, салон лайнера заволокло дымом, было трудно выбраться наружу, сообщили «Аргументы и факты» .

В Анталью самолет прибыл из Сочи. После приземления пассажиры заметили, что лайнер горит. Пассажиров начали эвакуировать по надувному трапу.

«Началась паника, было нечем дышать, все было в дыму, мы еле выбрались по спасательному трапу. Благо все живы, но страшно было», — рассказала пассажирка Евгения.

По словам заслуженного летчика-испытателя СССР, авиаэксперта Виктора Заболотского, самолет жестко приземлился из-за плохих погодных условий. Специалист добавил, что члены экипажа могли бы четче руководить процессом эвакуации.