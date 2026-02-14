Пашинян предложил России продать концессию на ж/д Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил России продать ее концессию на армянские железные дороги одной из дружественных стран. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его заявление журналистам.

Пашинян затронул эту тему уже второй раз за неделю, утверждая, что управление Россией армянской железной дорогой негативно влияет на ее конкурентность. Международные партнеры из-за российского участия все чаще начинают говорить о желании обходить Армению.

«По моему представлению, решение в том, что какая-то страна, имеющая дружественные отношения с нами и Россией, просто выкупит у РФ право на концессионное управление», — сказал он.

Возможно, этой страной мог бы оказаться Казахстан, ОАЭ, Катар или какое-то другое государство, дружественное и России, и Армении. При этом армянская сторона продолжила переговоры с Россией о восстановлении железных дорог республики, надеясь на российские инвестиции.

Ранее Пашинян заявил, что Армения не планирует ссориться с Россией и создавать для нее какие-либо проблемы.