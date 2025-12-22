Пашинян поблагодарил Путина за поддержку мирного процесса с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность президенту Владимиру Путину за поддержку мирного процесса между республикой и Азербайджаном. Он подчеркнул, что сейчас в регионе происходят очень важные события, сообщила пресс-служба Кремля.

«Хотел бы Вас поблагодарить за поддержку мирного процесса между Арменией и Азербайджаном», — отметил Пашинян.

Он уточнил, что достигнутый мир откроет новые возможности для продолжения развития двусторонних отношений между Арменией и Россией. Премьер напомнил, что из России в республику уже курсируют поезда через азербайджанскую территорию.

По его словам, перед странами открываются возможности в восстановлении железнодорожных участков в секторах Нахиджеван, Ерасха и Ахурик.

Ранее Пашинян попросил российскую сторону обратить внимание на пути, которые нуждаются в ремонте. Он выразил надежду, что удастся восстановить железную дорогу на территориях от Ерасха до азербайджанской границы и от Ахурика до рубежей Турции.