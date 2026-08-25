Партия «Адилет» получила 110 мест в курултае Казахстана из 145

Партия «Адилет» получила 110 депутатских мандатов в новом однопалатном парламенте Казахстана. Об этом сообщили на сайте Центральной избирательной комиссии республики по итогам состоявшихся 23 августа выборов.

Всего в курултае 145 мест. Остальные 35 мандатов распределили между другими политическими силами, участвовавшими в голосовании.

Новая политическая партия «Адилет» («Справедливость») зарегистрировалась 1 июня 2026 года. Позже она объединилась с правящей партией «Аманат» («Завет предков») и стала крупнейшей политической организацией страны.

Выборы в курултай прошли в Казахстане впервые в истории республики. Новый однопалатный парламент стал высшим законодательным органом страны.

Президент России Владимир Путин накануне поздравил главу республики Касым-Жомарта Токаева с победой его партии на выборах.