Парламент Венгрии избрал Мадьяра премьер-министром
Депутаты Национального собрания Венгрии большинством голосов избрали премьер-министром страны лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра. Трансляцию заседания ведет издание Telex.
Итоги голосования объявила спикер Агнеш Форстхоффер.
«Парламент Венгрии 140 голосами за, 54 голосами против и при одном воздержавшемся избрал Петера Мадьяра премьер-министром Венгрии», — сообщила она депутатам.
После оглашения результатов лидер партии «Тиса» принес присягу на государственном флаге Венгрии.
В ходе первого выступления в статусе премьер-министра Петер Мадьяр объявил, что в новом правительстве не появится ни одного человека из прошлого кабмина, а главные лица партии «Фидес» понесут ответственность за коррупционные преступления.
По данным журналистов, после выступления в парламенте Мадьяр отправится на площадь Кошута в сопровождении оркестра, где даст еще одну речь перед собравшимися, а после поедет в офис партии «Тиса», где пройдет праздничная вечеринка.
«Тиса» получила большинство мест в парламенте Венгрии на выборах 12 апреля. Глава бывшей правящей партии «Фидес» и занимавший пост премьер-министра страны 19 лет Виктор Орбан объявил, что отказывается от депутатского мандата и в парламент не пойдет.