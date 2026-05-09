Парламент Венгрии избрал Мадьяра премьер-министром

Итоги голосования объявила спикер Агнеш Форстхоффер.

«Парламент Венгрии 140 голосами за, 54 голосами против и при одном воздержавшемся избрал Петера Мадьяра премьер-министром Венгрии», — сообщила она депутатам.

После оглашения результатов лидер партии «Тиса» принес присягу на государственном флаге Венгрии.

В ходе первого выступления в статусе премьер-министра Петер Мадьяр объявил, что в новом правительстве не появится ни одного человека из прошлого кабмина, а главные лица партии «Фидес» понесут ответственность за коррупционные преступления.

По данным журналистов, после выступления в парламенте Мадьяр отправится на площадь Кошута в сопровождении оркестра, где даст еще одну речь перед собравшимися, а после поедет в офис партии «Тиса», где пройдет праздничная вечеринка.

«Тиса» получила большинство мест в парламенте Венгрии на выборах 12 апреля. Глава бывшей правящей партии «Фидес» и занимавший пост премьер-министра страны 19 лет Виктор Орбан объявил, что отказывается от депутатского мандата и в парламент не пойдет.