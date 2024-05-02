Парламент Казахстана ратифицировал закон о транзите российской нефти в Китай | 360°

Мир 02 мая 2024, 13:15 Парламент Казахстана ратифицировал закон о транзите российской нефти в Китай РИА «Новости»

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Парламент Казахстана продлил соглашение о сотрудничестве с Россией по транспортировке нефти через территорию страны в Китай до 1 января 2034 года. Об этом сообщил ТАСС.

«Протоколом продлевается срок действия соглашения на 10 лет — до 1 января 2034 года», — указали в комитете по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената.

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Казахстан будет облагать налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке услуги по транспортировке российского сырья в Китай. Объем перевозки нефти — 10 миллионов тонн в год.

Недавно в Италии прошла встреча министров иностранных дел стран G7. На саммите представители «Группы семи» решили продолжать «оказывать давление» на доходы российской стороны от энергетики. Главы МИД потребовали сократить объем поставок энергоресурсов РФ и соблюдать установленный потолок цен на нефть.