Парламент Ирана предложил причислить канадские силовые структуры к террористам

Парламент Ирана начал рассмотрение проекта нормативного акта, обязывающего правительство страны внести в список террористических организаций армию и силы безопасности Канады. Об этом сообщило местное агентство IRNA .

По данным издания, предложение внесли как ответную меру после решения Канады объявить Корпус стражей исламской революции террористической организацией. В Оттаве заявили, что пошли на такой шаг «из внешнеполитических соображений».

В Тегеране решение осудили и предупредили, что оставляют за собой право на равнозначный ответ.

Агентство также привело заявление 250 депутатов парламента, принятое заседании 23 июня. В нем осудили «глупое решение канадского правительства» и призвали МИД страны использовать все политические и международные инструменты для осуждения этого шага.

По оценке иранских парламентариев, Канада является крупнейшим союзником «преступного израильского режима, который проводит геноцид». Признание КСИР террористической организацией продемонстрировало полную поддержку Израилю со стороны Оттавы, указали они.