Встретившие аплодисментами боевиков украинского националистического батальона «Азов»* депутаты британского парламента стали участниками гротескного зрелища и фактически признали, что дурной вкус оказался частью внешней политики. На это указали в сообщении посольства России в Лондоне.

Дипломаты напомнили, что украинское подразделение «Азов»* прославилось по всему миру использованием фашистской символики в своей униформе, а также военными преступлениями против гражданского населения.

«Может ли прием откровенных фашистов в зданиях парламента стать причиной документально подтвержденного роста антисемитизма в Великобритании?» — поинтересовались в посольстве.

Это не первый случай чествования сторонников националистических взглядов в западных парламентах. В сентябре прошлого года во время визита президента Украины Владимира Зеленского спикер парламента Канады Энтони Рота пригласил на встречу бывшего участника националистической дивизии Ярослава Хунку, которого представил как «борца за независимость Украины во время Второй мировой войны».

Раскрытие личности пожилого гостя привело к международному скандалу. Польша предложила депортировать бывшего нациста как участника холокоста на своей территории. Канадский парламентарий извинился за ошибку и подал в отставку.

*Нацбатальон «Азов» — запрещенное в России террористическое объединение.