Парламент Абхазии утвердил поправки к закону о гражданстве

В Абхазии приняли поправки к закону о гражданстве. Они предполагают произнесение клятвы на языке республики, сообщило РИА «Новости» .

«Все, кто вступает в гражданство Абхазии, обязаны сдать экзамены на знание абхазского языка. Значит, прочитать клятву гражданина будет нетрудно», — отметил депутат Дмитрий Маршания.

Еще одной поправкой в стране создадут реестр, куда станут вносить всех принятых в гражданство Абхазии и основания для этого.

Депутат Даут Хутаба пояснил, что мера необходима, чтобы снять запросы о количестве принятых в гражданство лиц.

«Создание реестра снимет эти вопросы и сделает процесс приема в гражданство более прозрачным», — заявил парламентарий.

В Абхазии гражданство может получить тот, кто является абхазом по происхождению. Его также выдают представителям другой национальности, если человек прожил в республике на законных основаниях 10 и более лет. Кандидат обязан сдать экзамен на знание абхазского языка и конституции страны. Принятые парламентом поправки вступят в силу с 1 мая 2025 года.