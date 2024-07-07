Париж подготовился к возможным погромам после выборов

Фото: Freepik

Магазины люксовых брендов на Елисейских полях установили на своих витринах большие железные щиты на случай возможных массовых беспорядков. Митинги ожидаются после второго тура парламентских выборов, сообщило РИА «Новости».

Бутики люксовых брендов, таких как Dior, Louis Vuitton, Saint Laurent, расположенные на Елисейских полях в Париже, установили на своих витринах большие железные щиты. Владельцы магазинов среднего сегмента также поставили защиту на окна и двери в виде фанерных панелей.

Движение на Елисейских полях уже частично перекрыли. На улицы Парижа стянули свыше пяти тысяч правоохранителей. Итоги голосования обнародуют в 21:00 по московскому времени.

После оглашения результатов первого тура выборов в национальный парламент в Париже и других французских городах прошли митинги, которые инициировали сторонники левых партий.

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