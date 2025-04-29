Папу римского захотели сделать святым. Что объявят «первым чудом Франциска»?

Медиа Ватикана начали подготовку к тому, чтобы со временем объявить папу римского святым. В СМИ заговорили о так называемом «первом чуде Франциска».

«Таким образом, папа даже своим уходом как бы послужил „делу мира“. Ведь, как напоминает издание, папа с первого дня украинского конфликта призывал к миру и возносил молитвы за „мученицу Украину“», — отметил эксперт.

В статье Vatican news журналисты сделали первую попытку сакрализации встречи президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Соборе Святого Петра по молитвам покойного папы, написал политолог Николай Николаев в Telegram-канале.

«Первое чудо Франциска»

Издание Ватикана пишет: если будет достигнут «справедливый мир», о котором так часто говорил покойный папа — это может быть просто первое чудо Франциска». Однако очевидно, что мир рано или поздно наступит. Поэтому вариант с «первым чудом» — беспроигрышный.

«Битва либерального крыла Римско-Католической церкви за победу своих реформаторских воззрений и уход от традиционного христианского консерватизма продолжается. Для этого признание святым папы, ратовавшего за „интегральную экологию“, упрощение разводов и снисхождение к запрещенному у нас ЛГБТ*-движению, будет весьма сильным ходом», — подчеркнул Николаев.

Он вспомнил слова Великого Инквизитора в адрес Христа: «Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо и что с сердец их снят, наконец, столь страшный дар, принесший им столько муки».

«Дар» здесь — это о свободе, напомнил политолог.

* ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.