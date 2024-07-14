У Турции появился опасный конкурент в борьбе за туристов из России

Turizmguncel: Грузия поборется с Турцией за привлечение российских туристов

Фото: РИА «Новости»

Турецкие отельеры назвали Грузию опасным конкурентом по привлечению богатых туристов из России, Европы, Израиля, арабских стран и самой Турции. Об этом написало местное издание Turizmguncel.

«Грузия планирует в будущем конкурировать как с Турцией, так и с российским Краснодарским краем и отдельно Сочи», — подчеркнули авторы сообщения.

Причиной для беспокойства стало завершение строительства крупнейшего в Грузии гостиничного комплекса, рассчитанного на клиентов с высоким уровнем дохода. Речь идет о зоне отдыха, которая включает в себя пять отелей на 1055 номеров с услугами «все включено» и широким выбором для отдыха и развлечений — от ресторанов и СПА-центров до аквапарка.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что Краснодарский край может составить Грузии достойную конкуренцию в сфере туризма.

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