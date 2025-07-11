Пакистанец убил родную дочь после отказа удалить аккаунт в TikTok

В Пакистане отец застрелил свою 16-летнюю дочь из-за аккаунта в TikTok. Об этом сообщило издание Arab News .

«Отец девочки попросил ее удалить аккаунт в TikTok. После отказа он убил ее», — сказал полицейский журналистам.

Следователи выяснили, что отец сделал это «ради чести». После случившегося мужчину арестовали. ЧП произошло недалеко от столицы Исламабада. Семья подростка сначала попыталась обернуть историю как самоубийство, но правду все равно узнали.

Ранее в Пакистане отец убил дочь за побег. Девушка тайно покинула дом, потому что не хотела выходить замуж за нелюбимого мужчину. После случившегося она стала женой другого, однако семья не приняла выбор. Глава семейства застрелил дочь «во имя чести».

Против мужчины возбудили уголовное дело, началось разбирательство. Суд отпустил виновника по просьбе родственников.