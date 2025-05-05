Пакистан столкнулся с нехваткой боеприпасов из-за их продажи Украине

Вооруженные силы Пакистана начали испытывать острую нехватку артиллерийских боеприпасов на фоне их продажи Украине, это ограничило боевые возможности страны всего до четырех дней. Об этом сообщило индийское новостное агентство ANI .

По данным источника, пакистанские военные «глубоко обеспокоены, вплоть до паники» из-за дефицита критически важных боеприпасов. Агентство пишет, что ВС страны в настоящий момент находятся в очень уязвимом положении.

Напряженность между Пакистаном и Индией обострилась после нападения террористической банды рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Кашмир и Джамму, которое произошло 22 апреля.

Ранее Власти Пакистана перевели Вооруженные силы в состояние боевой готовности на фоне слухов о возможной войне с Индией. Корабли ВМС Пакистана, включая подводные лодки и фрегаты, уже заняли позиции в морских портах.