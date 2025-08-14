Овечкин поделился ожиданиями от встречи Путина и Трампа

Овечкин назвал любовь к хоккею связующим звеном на переговорах Путина и Трампа

Любовь к хоккею станет связующим звеном на встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после мероприятия ОвиCUP в Мытищах, сообщил CNN.

«Обе страны любят хоккей, так что, надеюсь, это сработает как связующее звено. Посмотрим», — заявил хоккеист.

Своим мнением о предстоящей встрече Путина и Трампа поделился форвард американского клуба Pittsburgh Penguins Евгений Малкин. Он подчеркнул, что любовь к хоккею объединяет людей по обе стороны океана. Звезда НХЛ выразил надежду, что переговоры лидеров пройдут успешно.

Встреча президентов России и США состоится на Аляске 15 августа. В саммите в составе российской делегации примут участие глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Андрей Белоусов. Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине.