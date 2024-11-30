«Отвратительно». Маска возмутили обвинения за высказывания в Сети в Британии

Американский бизнесмен Илон Маск возмутился ситуацией с обвинениями за высказывания в Сети в Великобритании. Предприниматель опубликовал пост в соцсети Х.
«Отвратительно», — написал Маск.
Так он отреагировал на сведения, согласно которым в Соединенном Королевстве за год вынесли 1696 обвинительных приговоров за высказывания в Сети. При этом в России с 2008 по 2017 год осудили всего 98 человек за незаконные публикации в интернете.
Ранее Маск прокомментировал данные о рождаемости в странах Евросоюза. Предприниматель заявил о вымирании европейского населения. Также бизнесмен предупредил о неизбежном демографическом кризисе в ЕС.
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