Ответу Путина на предложение Японии по Курилам удивились в Китае

Sohu: решение Путина по предложению Японии по Курилам удивило КНР

Президент России Владимир Путин ответил отказом на крупные инвестиции Японии взамен на доступ к Курильским островам. Такому решению удивились в Китае, сообщило издание Sohu .

Журналисты заметили, что Япония, на первый взгляд, предлагала России заманчивую сделку. Она обещала способствовать развитию региона и вложить ресурсы в Дальний Восток, поэтому отказ РФ был удивительным

Однако нынешняя геополитическая ситуация доказала правильность решения Путина, предложение японской стороны могло поставить национальную безопасность под угрозу, добавили авторы материала

«Япония могла разрешить США поставить на Курилах военные базы, для России такой сценарий неприемлем. Поэтому Токио никогда не получит острова, даже если предложит огромные деньги», — резюмировали в статье.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал закрытым вопрос Курил в ответ на предложение Японии о мирном договоре.