«Отношения охладели, но это пока не конец». Что ждет НАТО

Политолог Аджамян: отношения США и Европы охладели, но это пока не конец НАТО

Североатлантический альянс уже в скором времени может перестать существовать. Об этом заявил бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. Отношения США и Европы действительно охладели, но о закате блока пока говорить рано, отметил в разговоре с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

«После того, как Трамп стал президентом США, очевидно, что отношения между Америкой и рядом европейских стран, которые являются таким локомотивом Евросоюза <…>, охладятся. Но при этом я сомневаюсь, что Трамп и его администрация пойдут на такой радикальный шаг, чтобы Соединенные Штаты вышли из НАТО», — заявил он.

Политолог напомнил, что в свое время Франция вышла из основных структур Североатлантического альянса. Это было еще во времена генерала Шарля де Голля, когда он возглавлял Францию.

«И тогда тоже говорили, что вот раскол, что Североатлантический альянс может распасться. Но, как мы увидели, этого не только не произошло, но и НАТО продолжил свое расширение», — подчеркнул Аджамян.

Ранее в эфире телеканала CNN Ставридис допустил, что НАТО исчезнет из-за раскола в отношениях США и Европы. На его месте может возникнуть новая структура — Организация европейского договора.