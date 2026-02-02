Евросоюз имеет огромное количество оснований для возобновления переговоров с Россией, чем США. С таким заявлением в социальной сети X выступил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос, комментируя последнее выступление главы Евродипломатии Каи Каллас.

Руководитель внешнеполитического ведомства ЕС заявила, что блок не может предложить России больше, чем она получила от переговоров в США. Поэтому нет никаких оснований для возобновления диалога.

«Это неправильно и ошибочно сразу по нескольким причинам. У Европы намного больше оснований для переговоров с Россией, чем один диалог о мире на Украине», — написал Эпископос.

С заявлением о том, что Евросоюз не станет инициатором возобновления диалога с Россией глава евродипломатии Кая Каллас выступила в пятницу, 30 января, после встречи с министрами иностранных дел блока. Она подчеркнула, что ЕС усилит давление на Москву для скорейшей остановки украинского конфликта.