Решение израильской стороны отложить разгрузку российского сухогруза Panormitis в порту Хайфы поставило под угрозу продовольственную безопасность самого Израиля. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова .

Дипломат подчеркнула, что действия израильской стороны пошли вразрез с заявлениями о сохранении российско-израильского экономического взаимодействия. Кроме того, отказ от разгрузки создал риски для внутреннего рынка самого Израиля.

«Хотели бы отметить, что в Москве с сожалением восприняли такой шаг, предпринятый явно под давлением Киева», — сказала Захарова.

Израильский 12-й канал сообщил 30 апреля, что компания «Ценципер», одна из крупнейших импортеров зерна в стране, объявила о вынужденной отсрочке разгрузки. В компании посоветовали поставщику искать другое место для приема груза. По данным телеканала, импортеры опасались возможных санкций со стороны Евросоюза.

Ранее Захарова раскритиковала премьер-министра Армении Никола Пашиняна за то, что он предоставил площадку для выступления президенту Украины Владимиру Зеленскому, хотя в России Армению всегда считали братской страной.