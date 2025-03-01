Отель Бранденбурга объяснил размещение боевиков «Азова»

В Бранденбурге заявили, что не знали о приезде боевиков «Азова»

Правительство немецкой земли Бранденбург и отель Schloss Diedersdorf не приглашали боевиков украинского батальона «Азов»* заранее. Также ничего не было известно об их приезде, сообщили РИА «Новости» в ответ на запрос местные власти.

«Приглашения со стороны правительства земли Бранденбург боевикам не направлялось», — сообщил официальный представитель властей Флориан Энгельс.

В отеле Schloss Diedersdorf рассказали, что в помещении отеля заранее арендовали зал для мероприятия, которое охарактеризовали как «благотворительный вечер в поддержку ВСУ». Мероприятие провели в рамках обычной аренды зала.

Ранее стало известно, что немецкая прокуратура начала расследование факта пребывания в стране боевиков украинского батальона «Азов»*. Других подробностей не приводилось.

* Запрещенная в России террористическая организация.