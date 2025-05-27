Осужденный за убийство и изнасилование экс-шеф полиции хитро сбежал из тюрьмы в США

Убийца выдал себя за полицейского и сбежал из американской колонии

Бывший начальник полиции городка Гэйтвэй, Арканзас, сбежал из тюрьмы, где отбывал сроки за убийство и изнасилование. Об этом редакции Associated Press сообщили представители департамента исправительных учреждений штата.

Грант Хардин с 2017 года отбывал срок в колонии строгого режима Северного центрального блока в Калико-рок. Сотрудники исправительного учреждения изначально не раскрывали, как ему это удалось.

Однако позднее выяснилось, что мужчина использовал самодельный костюм, имитирующий форму правоохранителя. Его маскировка оказалась так хороша, что охрана ничего не заподозрила при побеге.

В настоящий момент власти ведут поиски беглеца. В операции участвуют местные, федеральные и окружные службы. Жителям окрестных городов рекомендовали не выходить из домов в темное время суток.

Хардина осудили после того, как он признал вину в убийстве 59-летнего Джеймса Эпплтона — сотрудника водоканала, который был застрелен во время разговора с мэром городка.

Позже выяснилось, что экс-полицейский также был причастен к изнасилованию учительницы в 1997 году, с этим преступлением его связали благодаря анализу ДНК.

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