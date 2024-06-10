Осужденный за госизмену экс-глава КНБ Казахстана Масимов попросил помиловать его

Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов, которого приговорили к 18 годам колонии, обратился к президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой помиловать его. Об этом сообщило агентство «Информбюро» .

Экс-главу КНБ осудили за государственную измену, попытку захвата власти и превышение полномочий. Также он является фигурантом уголовного дела о взятках и об отмывании денег и имущества, полученных преступным путем.

В Комитете национальной безопасности подтвердили, что в марте 2024 года Масимов направил ходатайство на имя главы государства.

Ранее по делу о взятке арестовали заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина. Басманный суд постановил заключить чиновника под стражу на два месяца.