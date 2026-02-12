Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на 45-м «Национальном конгрессе за возвращение северных территорий» заявила, что позиция властей в отношении Курил и заключения мирного договора с Россией остается неизменной. Возмущенные ее словами читатели газеты Sankei Shimbun призвали оставить бесполезные мечты и перестать разжигать конфликт.

«Это не более чем разжигание конфликта. Банальный прием. Санаэ Такаити просто мутит воду. Меня удивляет, почему потомки жителей Северных территорий не возмущены безответственным поведением премьер-министра Такаити», — написал один из юзеров.

Второй комментатор назвал ее слова бесполезными мечтами, напомнив, что южные Курилы являются российской территорией. Ни о каком их возвращении не может идти и речи, подытожил он.

Другой пользователь предложил премьеру проявить инициативу и отправиться на Курилы без паспорта и визы, раз она считает их японской территорией.

«Единственный быстрый способ Японии решить территориальный вопрос — это полностью отказаться от притязаний на южные Курилы», — подчеркнул еще один комментатор.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов заявлял, что с Японией невозможно вести нормальные переговоры о мире из-за ее позиции. Японские власти под давлением западных стран и США ведут себя с Россией как с врагом.